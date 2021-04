PS5: scorte terminate in soli 20 minuti dopo l'apertura dei pre-order in Cina

Sono serviti solo 20 minuti per terminare le scorte di PS5 in Cina: all'apertura dei pre-order, le 50.000 unità disponibili nella regione sono rapidamente state acquistate. La data di uscita della console è il 15 maggio 2021, ricordiamo, annunciata in un recente evento dedicato alla Cina.

La console avrà al lancio giochi come Genshin Impact, Sackboy Una grande avventura e, poco dopo l'uscita, Ratchet & Clank Rift Apart. Niko Partners afferma però che per il momento solo il free to play di miHoYo ha ricevuto il via libera alla pubblicazione su PS5.

PS5 è sold-out in Cina

Come detto, sono 50.000 le unità rese disponibili in Cina. Il fatto però che ogni PS5 sia stata acquistata in soli 20 minuti rende chiaro che la domanda è, ancora una volta, superiore all'offerta. Sony non ritiene inoltre che sul breve periodo la cosa possa risolversi.

La Cina, va precisato, è un mercato secondario per le console, soprattutto a causa delle forti regolamentazioni che impediscono la pubblicazione di molti giochi. Nintendo Switch ha però avuto successo e Sony ha deciso di iniziare a puntare su tale regione, non solo distribuendo PS5 ma anche supportando sviluppatori tramite il China Hero Project: uno dei progetti che provengono da tale iniziativa è Lost Soul Aside, interessante gioco in stile Devil May Cry.