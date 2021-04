Lost Soul Aside su PS5, è ufficiale anche la versione next gen del gioco

Lost Soul Aside arriverà anche su PS5, arriva la conferma ufficiale dell'uscita del gioco anche sulla console next gen di Sony, cosa che appariva ormai piuttosto evidente dalla recente presentazione ma che è stata confermata solo nelle ore scorse.

Dopo aver visto i 18 minuti di gameplay per il sorprendente hack & slash in questione, il team Ultizero Games ha infine riferito specificamente che Lost Soul Aside arriverà sul mercato anche in versione PS5, nel corso della PlayStation China Press Conference 2021, rappresentando un titolo importante nella strategia di Sony in Cina sullo sviluppo locale, considerando anche il lancio di PS5 in Cina previsto per il mese prossimo.

Il gioco è una sorta di action hack & slash particolarmente dinamico che è partito come un progetto in solitaria da parte dello sviluppatore Yang Bing e che già impressionava il mondo all'epoca del suo debutto. Lost Soul Aside è poi entrato a far parte del programma China Hero Project promosso da Sony, che ha consentito a Bing di ampliare ed arricchire lo sviluppo del gioco con un vero e proprio team, ora composto da circa 30 persone.



Come riferito nel tweet qui sopra, il titolo arriverà a questo punto sia su PS4 che su PS5, dunque avrà uno sviluppo come cross-gen anche se probabilmente la versione per la nuova console avrà degli incrementi qualitativi dal punto di vista tecnico ancora da chiarire. Nel frattempo, potete farvi un'idea più precisa di cosa si tratti leggendo l'anteprima con tutto quello che sappiamo su Lost Soul Aside.