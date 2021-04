The King of Fighters XV, Chris del team Orochi si presenta in trailer

The King of Fighters XV espande ancora il roster di combattenti disponibili con l'arrivo di Chris, che si presenta in questo nuovo trailer come nuovo arrivato del team Orochi, doppiato dalla voce di Rui Yamasaki.

Chris entra dunque a far parte dello stesso team di Yashiro Nanakase e Shermie, completando il quarto team completamente presentato finora per il nuovo capitolo della serie di picchiaduro SNK. Chris è un tipo molto particolare: cantante del gruppo rock C.Y.S, di cui fanno parte appunto anche gli altri membri del team Orochi, Shermie e Yashiro, il ragazzo non ha grande esperienza con le arti marziali ma riesce a combattere con grande efficacia sfruttando la sua enorme velocità.

Sembra essere un ragazzo tranquillo e positivo, ma il suo sorriso angelico a quanto pare nasconde un lato decisamente aggressivo e selvaggio, che svela sia sul palco che sul ring. Accanto a lui troviamo dunque Yashiro Nanakase, chitarrista dei C.Y.S. nonché reincarnazione di uno dei quattro Re Orochi che vive da 660 anni (sembra assurdo ma è la descrizione ufficiale del personaggio), e Shermie, la fascinosa tastierista esperta di wrestling, anche questa in verità legata ai Four Heavenly Kings of Orochi.

The King of Fighters XV è atteso per il 2021 ma non ha ancora una data di uscita precisa, così come non ha nemmeno delle piattaforme di lancio specificate anche se probabilmente arriverà su PC e PlayStation prima di tutto. Negli ultimi trailer rilasciati di recente abbiamo visto la presentazione di Shermie e quella della storica Mai Shiranui, in attesa di scoprire i vari altri personaggi previsti.