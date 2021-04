Call of Duty: Warzone, la nuova mappa avrà un sistema di viaggio rapido via Red Door?

Call of Duty: Warzone potrebbe avere un nuovo sistema di viaggio rapido all'interno della rinnovata mappa Verdansk 1984, utilizzando quelle che sembrano essere delle "Red Door", in base ad alcuni leak che puntano in questa direzione.

Come abbiamo visto, Warzone ha ottenuto un notevole sconvolgimento della sua mappa che ha portato a Verdansk '84, ovvero una versione in stile anni 80 dell'area di gioco originale, rielaborata sullo stile del periodo della Guerra Fredda nel più grande aggiornamento di sempre per il battle royale Activision.

Tra i vari dettagli dell'update del 28 aprile, andato in scena nelle ore scorse, non si parla però ufficialmente di fast travel, che potrebbe tuttavia comparire a breve all'interno del gioco. Si tratterebbe di un sistema di spostamento rapido in grado di portare i giocatori da una parte all'altra della mappa con grande velocità rispetto al movimento standard.

Non è la prima volta che Call of Duty: Warzone ottiene un sistema del genere: in precedenza, era possibile spostarsi velocemente all'interno dell'originale Verdansk utilizzando la metropolitana introdotta nella Stagione 6 di Warzone. È stata peraltro una soluzione un po' controversa perché poteva portare a diversi problemi e anche bug, cosa che ha poi spinto gli sviluppatori alla rimozione.

Il nuovo sistema dovrebbe basarsi sulle "Red Door" in base a quanto emerso da un sondaggio trapelato online e riportato da ModernWarzone, leaker considerato piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni relative a Call of Duty. Non è chiaro come sia destinato a funzionare, ma la Red Door è un elemento che abbiamo visto nella campagna di Call of Duty: Black Ops Cold War, come caratteristica molto particolare.



La Red Door compare nella storia durante le allucinazioni indotte dalla droga di Bell e rimane un elemento misterioso fino a una rivelazione particolare alla fine. Da queste premesse non è facile capire come questo possa essere inserito in Warzone come sistema di viaggio rapido, ma restiamo in attesa di ulteriori spiegazioni.