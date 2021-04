Eternals: il boss di Marvel svela chi è il personaggio più importante

Eternals, il nuovo film di Marvel e Disney, arriverà nelle sale di tutto il mondo alla fin dell'anno (a meno di nuovi ritardi). Questa pellicola, che porterà sul grande schermo il gruppo di eroi creato da Jack Kirby, ha attirato l'attenzione dei fan da tempo, anche se non sono stati rilasciati trailer o immagini per il momento. Gli spettatori si chiedono ad esempio chi sarà il personaggio più importante del film: il boss di Marvel - Kevin Feige - ha risposto a questa domanda, spiegando che si tratta di Sersi, interpretata da Gemma Chan.

Marvel's Eternals: Gemma Chan è il secondo personaggio da sinistra, in primo piano

Feige ha affermato: "L'idea di cambiare genere, sessualità ed etnia ai personaggi dei fumetti era nata sin dall'inizio: era una parte di ciò che il produttore chiedeva per poter rendere Eternals uno dei film più importanti per noi. Non ricordo le esatte decisioni proposte da Nate nel suo documento di discussione interno - che è la base di tutti i nostri progetti -. Quando siamo arrivati al casting, tali scelte hanno avuto effetto."

"C'erano alcuni personaggi che sono stati cambiati da maschio a femmina, ci sono personaggi che sapevamo in che modo sarebbero cambiati. Ma alcune modifiche sono arrivate in fase di casting. Per quanto riguarda Sersi, per esempio, - se ci fosse un personaggio principale in Eternals sarebbe Sersi, Gemma Chan - abbiamo preso in considerazione tutta una serie di attrici per tale parte. E alla fine abbiamo creduto che Gemma fosse la miglior scelta. E per fortuna ha dimostrato che avevamo ragione."

Sersi sembra quindi essere il personaggio principale del film, una delle figure più importanti di Eternals: avrà un ruolo anche in altri film della saga?

Per scoprirlo dovremo attendere di vedere il film. Nel frattempo, Celestiali sono stati svelati da nuovi artwork, ecco le immagini del film Marvel.