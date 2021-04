Eternals: Celestiali svelati da nuovi artwork, ecco le immagini del film Marvel

Ogni giorno che passa è un giorno in meno che ci separa da Eternals, il nuovo film di Marvel, che promette di essere ancora più grande di Avengers Endgame. Per ora, però, non abbiamo visto quasi nulla del film Disney, se non poche immagini sparse. Ora, grazie a una serie di artwork, abbiamo modo di vedere qualche piccolo dettaglio in più, precisamente abbiamo modo di vedere alcuni dei Celestiali che saranno presenti nella pellicola.

Potete ad esempio vedere sia Nezarr che Calculator nel tweet qui sotto. Il presidente di Marvel, Kevin Feige, ha precedentemente affermato che il ruolo dei Celestiali nel film Eternals sarà importante. "Abbiamo avuto modo di vedere un po' dei Celestiali in Guardiani della Galassia. Knowhere è la testa mozzata di un Celestiale. E sì, i Celestiali saranno mostrati nella loro potenza massima all'interno di Eternals."

Eternals sarà diretto da Chloé Zhao, la quale ha definito il film come uno dei più rischiosi di Marvel. Parliamo dopotutto di un film che proporrà molteplici personaggi non noti al pubblico e altererà la storia del Marvel Cinematic Universe, è quindi comprensibile che Zhao lo consideri un film "rischioso".

Recentemente abbiamo anche scoperto che la regista sta ancora ultimando l'editing del film Marvel.