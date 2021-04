Pokémon, il cosplay di Misty da Juligeek è vivace come l'originale

Pokémon rimane una serie particolarmente utilizzata dai cosplayer, nonostante i personaggi umani siano forse meno carismatici delle creature, in linea di massima, tuttavia alcuni allenatori sono entrati a far parte della cultura popolare come la mitica Misty, qui interpretata in un ottimo cosplay da Juligeek.

Misty è uno dei personaggi storici della serie animata e dei videogiochi: è la capopalestra di Celestopoli, che decide di seguire Ash Katchum nelle sue avventure affidando la palestra alle sue tre sorelle, almeno nella storia della prima serie animata di Pokémon, ambientata nella regione di Kanto. È un'allenatrice specializzata in pokémon di tipo acqua e diventa subito una grande amica di Ash, rimanendo di fatto uno dei volti più noti nell'ampio lore di Pokémon.

La Misty di Juligeek è piuttosto fedele all'originale: sebbene la modella abbia chiaramente un aspetto più adulto del personaggio della serie, lo spirito sembra da ragazza vivace e positiva sembra essere rimasto intatto in questa reinterpretazione, conservandone diverse caratteristiche originali.

Immancabile la capigliatura appariscente, nonché gli abiti tipici di Misty nella sua versione più classica con maglietta gialla e pantaloncini di jeans corti.