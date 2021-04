Breath of the Wild: il nuovo cosplay di Zelda firmato Grusha è pura meraviglia

The Legend of Zelda Breath of The Wild è uno dei giochi preferiti dai fan di Nintendo Switch e per un buon motivo: le avventure di Link sono estremamente divertenti e la grande interattività del mondo di Hyrule era ed è ancora oggi incredibile. Il successo dell'opera ha avuto ripercussioni anche sul mondo del cosplay. Infatti, ancora dopo anni ci vengono proposto molteplici cosplay dei personaggi più amati del gioco. Ora, ad esempio, Grusha ci propone nuovi scatti di Zelda, in un cosplay che suscita sensazioni di pura meraviglia.

Grusha ci propone una Zelda come mai abbiamo avuto modo di vedere nel gioco. Il personaggio di Breath of the Wild, in questo cosplay, assume tratti quasi celestiali. Il costume pastello si fonde con l'ambientazione luminosa e piatto ricolmo di frutta dona quasi un tono classico all'intera immagine. Questa Zelda riesce a essere sensuale ed eterea.

Questi non sono i primi scatti che Grusha ci propone, inoltre: potete vedere i precedenti qui. In passato, inoltre, sempre con un cosplay di Zelda, Grusha non ha paura di mostrarsi in versione Gerudo.

Cosa ne pensate di questi nuovi scatti dedicati a Zelda di Breath of the Wild realizzati da Grusha? Vi hanno convinto, oppure avevate preferito i precedenti?