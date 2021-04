Cyberpunk 2077: vendite su Google Stadia? Il capo di CD Projekt risponde ridendo

Come vi abbiamo indicato nella giornata di ieri, CD Projekt sta gioendo dei risultati di Cyberpunk 2077 che, alla fine del 2020, è stato in grado di vendere 13.7 milioni di copie. I guadagni, inoltre, non sono stati quasi per nulla inficiati dai rimborsi. Tra le varie piattaforme, però, qual è quella che ha venduto di più? E soprattutto, a quanto ammontano le vendite su Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View?

Durante una recente riunione finanziaria, è stata posta proprio questa domanda al team esecutivo di CD Projekt (Adam Kicinski, Piotr Nielubowicz e Michal Nowakowski). La risposta è stata prima di tutto una risata, che indica che le vendite su Google Stadia sono state irrisorie. La risposta più seria è stata invece: "Non indichiamo tale dato, ma è ovvio che la maggior parte delle vendite calcolate come 'PC e Stadia' sono della versione PC e dagli store più importanti, primo tra tutti Steam. Le vendite di Google Stadia non sono da comparare con un portale grande come Steam. Questo è tutto quello che posso dire per ora."

Cyberpunk 2077: le vendite Stadia sembrano essere minime

Secondo i dati di CD Projekt, il 56% delle vendite di Cyberpunk 2077 vengono dalla versione "PC e Stadia" combinate. Pare quindi che le due versioni siano state unite in un'unica categoria e all'idea dello specifico numero di copie vendute sulla piattaforma di Google l'istintiva risposta di CD Projekt sia una risata.

Ovviamente non possiamo dirlo per certo, ma se anche un gioco come Cyberpunk 2077 non riesce a vendere su Stadia (versione, tra l'altro, che non presentava grandi problemi tecnici a differenza di quelle console), pare difficile che altri titoli vi riescano.

Infine, vi segnaliamo che i rimborsi sono poca cosa rispetto agli incassi: ecco le cifre di Cyberpunk 2077.