Returnal, PS5: 60 FPS a 4K dinamico e ray tracing, le prime conferme

Returnal è quasi tra noi. Il 30 aprile 2021 i giocatori potranno finalmente mettere alla prova le proprie abilità all'interno di Atropos, il pianeta alieno che tiene prigioniera Selene. I punti di forza del gioco sembrano molti e tra questi vi è di certo l'apparato grafico: il gioco, secondo quanto indicato da Pushsquare, viaggia a 60 FPS con 4K dinamico; inoltre, sono presenti effetti ray tracing, confermati da Sony PlayStation.

L'ultima informazione arriva da un nuovo pezzo promozionale di playstation.com, nel quale possiamo anche leggere - in traduzione - le parole di Ethan Watson, technology director: "Sfruttando l'hardware raytracing di PS5, siamo in grado di proporre un sistema di illuminazione di alta qualità in tempo reale. Il nostro sistema di illuminazione globale si adatta alle componenti casuali del mondo di gioco, mentre i proiettili color neon creando quell'effetto arcade, da sogno delirante per il quale il nostro team è conosciuto."

Returnal, esclusiva PS5

Anche nella nostra anteprima abbiamo elogiato le qualità di Returnal, che sembra essere molto promettente: "Returnal ci sta piacendo, inutile nasconderlo. Ci piace come si muove il personaggio, come cambia il mondo di gioco dopo ogni tentativo fallito, come la trama proceda silenziosamente senza mai sovrapporsi al gameplay. Ci piace la sua progressione, la caratterizzazione delle armi, il fatto che spesso i power up hanno anche risvolti negativi costringendo a continue scelte, e ci piace il modo in cui cambia la protagonista in base a quello che troverà strada facendo."

