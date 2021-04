Tales of Arise, PC: requisiti minimi e consigliati svelati da Steam

Tales of Arise arriverà il prossimo settembre e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e anche su PC. Parliamo del nuovo capitolo dell'amata serie di giochi JRPG di Bandai Namco, estremamente attesa dai fan. Ora, i giocatori PC possono finalmente scoprire quali sono i requisiti minimi e i requisiti consigliati del gioco.

Partiamo guardando i requisiti minimi la versione PC di Tales of Arise:



Sistema operativo: Windows 10 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i5-2300 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950

DirectX: Versione 11

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Vediamo invece ora quali sono i requisiti consigliati della versione PC di Tales of Arise:



Sistema operativo: Windows 10 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i5-4590 o AMD FX-8350

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 970 o Radeon R9 390

DirectX: Versione 11

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Tales of Arise: la coppia di protagonisti

Come potete vedere, i requisiti consigliati di Tales of Arise non sono particolarmente alti, comprensibile visto che parliamo di un gioco che a prima vista pare sì stilisticamente interessante ma tecnicamente non rivoluzionario. Non dimentichiamoci inoltre che questo gioco è pensato per girare senza problemi (o almeno speriamo) su PS4 base e Xbox One, console che oramai mostrano la propria età.

Abbiamo inoltre da poco realizzato un'anteprima di Tales of Arise: potete leggerla qui.