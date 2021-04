PlayStation China Showcase: data e ora dell'evento di Sony, nuovi giochi in arrivo?

Il lato cinese di Sony Interactive Entertainment ha annunciato data e ora del nuovo evento PlayStation China Showcase, che mostrerà probabilmente nuovi giochi e darà aggiornamenti sui titoli inclusi nel China Hero Project. Precisamente, data e ora dell'evento sono: 05:00 del mattino italiano del 29 aprile 2021.

Se non siete familiari con il China Hero Project, ecco una descrizione ufficiale - in traduzione - da PlayStation: "È un programma basato sulle piattaforme PlayStation, che supporta gli sviluppatori cinesi (principalmente start-up) per aiutarli a entrare nel mercato cinese e globale, aiutandoli a creare un gioco di successo mondiale e coltivare l'industria videoludica cinese." Il PlayStation China Showcase dovrebbe quindi mostrare nuovi giochi, o perlomeno dare aggiornamenti di titoli in sviluppo e mostrati a precedenti eventi.

Il progetto è supportato da molteplici partner, tra i quali possiamo anche contare Epic Games, Inc., CRI Middleware, Digital Hearts HLDGS., Silicon Studio, Streamline Studios, WACOM, Unity Technologies (Shanghai) Limited. In precedenti PlayStation China Showcase abbiamo avuto modo di vedere giochi come Lost Soul Aside, Hardcore Mecha, F.I.S.T., Anno Mutationem, Boundary, Convallaria, Ran: Lost Islands e vari altri.

RAN: Lost Islands

Non possiamo fare altro, per il momento, se non attendere l'arrivo dell'evento e sperare che Sony PlayStation abbia in serbo qualche novità per il mercato globale.