Chivarly 2: 200 chiavi per la closed beta su PC in regalo su Multiplayer.it

Chivarly 2 è disponibile in formato beta a partire dalla 16:30 di oggi, 23 aprile 2021, e lo sarà fino alle 16:30 del 26 aprile 2021. Per poter partecipare, avete bisogno di preordinare il gioco, oppure potete ottenere una chiave in regalo qui su Multiplayer.it, precisamente per la versione PC (via Epic Games Store).

Per poter ottenere la vostra chiave in regalo per la beta di Chivarly 2, dovete solo raggiungere questo indirizzo e premere sul pulsante che appare al centro.

Come detto, queste chiavi in regalo sono solo per la versione PC (Epic Games Store) di Chivarly 2. La beta, però, sarà cross-play e i giocatori che hanno preordinato il gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, oltre ai giocatori che hanno preordinato il gioco su PC, giocheranno tutti assieme.

Ricordiamo anche che le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Chivarly 2 permettono di fare un upgrade gratuito a PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Vi indichiamo inoltre i requisiti minimi del gioco in formato PC:



Windows OS: Windows 10 64-bit

Processore: Intel i3-4370

Memoria: 8 GB

Spazio di archiviazione: 20 GB

Scheda grafica: Nvidia GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 2 GB

Vediamo invece i requisiti consigliati di Chivarly 2: