Cyberpunk 2077: l'update PS5 e Xbox Series X|S migliorerà "l'atmosfera" del gioco

Cyberpunk 2077 era per certo uno dei giochi più attesi dal pubblico nel 2020. Il suo arrivo sul mercato, purtroppo, non è stato positivo, principalmente a causa di una serie di problemi tecnici. In particolar modo, le versioni console hanno sofferto più di tutte. Parlando precisamente delle versioni PS5 e Xbox Series X|S, inoltre, Cyberpunk 2077 non ha offerto un vero "upgrade next-gen" (e ancora adesso, 23 aprile 2021, non è disponibile). Quando arriverà, però, quest'ultimo sarà in grado di migliorare "l'atmosfera" attorno gioco.

L'informazione arriva da Adam Kiciński, CEO di CD Projekt. Kiciński, pur non indicando una data di uscita precisa per l'upgrade PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, ha affermato che l'aggiornamento "avrà una significativa influenza sulle vendite e sull'atmosfera generale" attorno al videogame. In altre parole, i passi in avanti tecnici di queste due versioni garantiranno un gioco visivamente più intrigante e, di conseguenza, l'opinione del pubblico per Cyberpunk 2077 migliorerà.

Cyberpunk 2077

Secondo l'opinione del CEO di CD Projekt, questo update per PS5 e Xbox Series X|S convincerà nuovi giocatori a lanciarsi su Cyberpunk 2077. È innegabile che una buona fetta del pubblico console stia proprio aspettando l'arrivo di una patch next-gen: è quindi probabile che la predizione del boss della società polacca si riveli corretta.

Tutto questo, però, probabilmente non aiuterà le vendite su Google Stadia: il capo di CD Projekt le ha commentate ridendo.