Cyberpunk 2077: Turf Wars è un nuovo interessantissimo cabinato basato sul gioco di CD Projekt RED

CD Projekt RED è nel pieno dei lavori per The Witcher 4, che ci riporterà nel Continente e ci farà vestire i panni di Ciri. Se però avete amato maggiormente Cyberpunk 2077, sarete felici di sapere che è in arrivo un nuovo gioco dedicato all'IP.

Non parliamo ovviamente del seguito di 2077, già confermato ma lontano anni. Si tratta di un cabinato realizzato da LAI Games e definito "lo sparatutto tattile futuristico di nuova generazione". Si chiama Cyberpunk 2077 Turf Wars.