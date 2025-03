Il brano "Ma Meilleure Ennemie" della seconda stagione di Arcane è diventato un video

Riot Games e Virgin Music Group hanno annunciato la pubblicazione del video musicale di "Ma Meilleure Ennemie", brano di Stromae e Pomme tratto dalla colonna sonora della seconda stagione di Arcane, la serie animata di League of Legends trasmessa su Netflix.

Co-prodotto da Alex Seaver e Luc Van HaverIl, il video è stato diretto da Tom Gouill di Fortiche Production che ha tentato di catturare "la profondità emotiva e l'impatto narrativo del brano attraverso una combinazione di rendering live-action e l'animazione espressiva tipica di Fortiche."

Gouill è il vincitore dell'Annie Award 2025 nella categoria "Best Character Animation - TV/Media" per il suo lavoro in Arcane stagione 2. Pascal Charrue, Arnaud Delord e Bart Maunoury hanno ricoperto il ruolo di direttori creativi, mentre Christine Ponzevera si è occupata della produzione esecutiva.