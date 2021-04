Breath of the Wild: il cosplay di Zelda firmato Grusha è celestiale

Uno dei grandi punti di forza di Nintendo è la capacità di reinventarsi in modo regolare, rendendo sempre fresche e nuove le proprie IP classiche, creando un incredibile equilibrio tra modernità e classicità. Breath of the Wild è un ottimo esempio. Il merito va attribuito anche agli artisti della compagnia, che danno un nuovo aspetto a personaggi amati come Zelda, la principessa di Hyrule. Nel più recente capitolo, Zelda non è un personaggio a cui è dato troppo spazio, ma ha comunque ammaliato i giocatori. Ora, Grusha trasporta quei sentimenti in un nuovo cosplay di Zelda.

Come potete vedere dalle due immagini di Instagram poco sotto (non dimenticate di scorrere!), Grusha ha ricreato Zelda e le ha dato un tocco delicato, puntando tutto sui colori pastello. Anche le spighe di grano aiutano a dare un tocco più classico a questo scatto, avvicinando la figura di Zelda quasi a quella di una divinità della natura. La luce che inonda lo sfondo, infine, rende questo cosplay celestiale.

Questo cosplay di Zelda realizzato da Grusha, inoltre, riceverà nuovi scatti, quindi possiamo aspettarci molto da questa cosplayer. In passato abbiamo avuto modo di vedere Zelda nel cosplay di Grusha in versione Gerudo.

Cosa ne pensate del cosplay di Zelda realizzato da Grusha? Il risultato finale vi ha convinto, oppure credete che il personaggio di Breath of the Wild merita un diverso tipo di interpretazione?