Zelda, nel cosplay di Grusha, non ha paura di mostrarsi in versione Gerudo

Il 2021 sarà un anno importantissimo per i videogiochi, con molteplici opere di alto livello molto attese in arrivo. I fan di Nintendo sperano di poter vedere in azione anche il seguito di The Legend of Zelda Breath of the Wild, che probabilmente darà maggiore spazio all'amata Zelda. La principessa ha avuto un ruolo marginale, almeno a livello ludico, nel primo capitolo e i fan sperano che sia messa maggiormente in mostra. Anche Grusha è una grande fan di Zelda, come possiamo vedere nel suo cosplay in versione Gerudo, che non ha paura di mostrarsi in ogni lato.

Grusha propone specificatamente una versione Gerudo della principessa Zelda nel suo cosplay, seguendo perfettamente lo stile utilizzato da Nintendo in The Legend of Zelda Breath of the Wild, con il costume che anche Link deve indossare per riuscire a introdursi nella città delle Gerudo.

Il cosplay di Grusha non si concentra però unicamente sul costume, e cura nel dettaglio anche lo sfondo, proponendo un ambiente dai colori caldi, quasi dorati, che richiamano alla mente il caldo e assolato deserto di Breath of the Wild. Nel complesso, questa versione di Zelda ideata da Grusha è seducente e fedele allo stile originale.

Se siete amanti di Zelda, The Legend of Zelda è al centro del sexy cosplay natalizio di Oichi: ecco le foto. Oppure, se siete in cerca di una Zelda più classica, potete ammirare il cosplay di Shirogane-sama perfetto in ogni dettaglio: foto e video.