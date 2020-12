The Legend of Zelda, il cosplay di Shirogane-sama è perfetto: foto e video

Shirogane-sama ha realizzato uno splendido cosplay ispirato a The Legend of Zelda e raffigurante proprio lei, la principessa Zelda, avvolta in un costume meraviglioso e piuttosto dettagliato.

Dopo l'incredibile interpretazione di 2B da NieR: Automata, la modella russa ha dunque deciso di cimentarsi con un grande classico, e i risultati sono anche stavolta spettacolari.

Peraltro la splendida principessa Zelda di Shirogane-sama può essere ammirata non solo con la foto che trovate qui sopra, ma anche con un video che potete vedere in calce.

Che dire? Le performance di Shirogane ci fanno senz'altro venir voglia di immergerci nuovamente nelle atmosfere di The Legend of Zelda: l'attesa per un nuovo trailer di Breath of the Wild 2 ci consuma!