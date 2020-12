State of Decay 2 si aggiorna su Xbox Series X|S con vari miglioramenti

State of Decay 2 ha ottenuto un aggiornamento specificamente volto a Xbox Series X|S, in modo da ottimizzare il gioco per funzionare al meglio sull'hardware delle nuove console Microsoft.

Tra i vari miglioramenti applicati dall'aggiornamento ci sono tempi di caricamento fortemente ridotti, un'evoluzione generale nella resa del mondo di gioco e delle ombre e vari altri miglioramenti applicati alla grafica, con risoluzione 4K e 60 fps.

L'aggiornamento agisce anche dal punto di vista dei contenuti, applicando diverse novità interessanti: tra queste la difficoltà Letale, che riduce ulteriormente le risorse all'interno dell'open world e rende i nemici più ostici da eliminare, incrementando anche la mortalità della blood plague.

Il nuovo livello di difficoltà incrementa insomma un'ampia serie di parametri che aumentano il livello di sfida, modificando anche gli zombie "freak" in esseri ben più letali. Il nuovo livello di difficoltà, peraltro, può essere mischiato con varie customizzazioni per creare un'esperienza di gioco del tutto personalizzata.

Inoltre, per un certo periodo è possibile acquistare il pacchetto Stay Frosty gratuitamente, contenente vari oggetti a tema natalizio e invernale per caratterizzare State of Decay 2 in base all'attuale periodo dell'anno.

Nonostante il supporto continuativo al gioco in questione, Undead Labs ha recentemente annunciato State of Decay 3 per Xbox Series X e Series S oltre al PC, ma si trova ancora in fase di pre-produzione.