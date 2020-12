Microsoft Flight Simulator contro la realtà: la prova in volo mostra somiglianze incredibili

Microsoft Flight Simulator è una simulazione estremamente realistica, questo l'abbiamo ormai capito tutti, ma per capire più precisamente quanto sia realistica c'era bisogno di una prova diretta, su un volo vero, che è stata effettuata dallo sviluppatore Rami Ismail e che ha mostrato delle somiglianze incredibili tra la realtà e il gioco.

Rami Ismail è uno sviluppatore indie molto noto, fondatore di Vlambeer ed executive director di Gamedev, a quanto pare anche molto appassionato di Microsoft Flight Simulator. Proprio in virtù di questa passione, ha effettuato un esperimento davvero molto interessante: a bordo di un volo transatlantico partito da Amsterdam, lo sviluppatore ha fatto partire in contemporanea lo stesso volo su Microsoft Flight Simulator, confrontando via via l'andamento della simulazione con la realtà.

Seguendo la stessa rotta impostata per il volo su cui stava viaggiando, Ismail ha notato l'assoluta somiglianza tra la simulazione e la realtà circostante: il volo in Microsoft Flight Simulator riproduce esattamente gli stessi scenari visibili effettivamente dall'aereo vero, considerando anche la stessa posizione delle nuvole e delle stelle, con una riproduzione praticamente perfetta delle condizioni atmosferiche e della luce.

L'unica differenza rilevata è stata nel tempo di percorrenza, che è risultato più breve di 4 minuti all'interno della simulazione, oltre a una diversa pista per il rullaggio una volta atterrati, com'è abbastanza logico che accada. "Le condizioni meteo corrispondono, la luce corrisponde, le stelle corrispondono. Assolutamente incredibile", ha concluso Ismail al termine dell'esperimento.

Tutto questo non fa che ribadire la qualità raggiunta da Asobo Studios nello sviluppo di Microsoft Flight Simulator, di cui ricordiamo che è in arrivo il supporto per VR il 22 dicembre e che ha il prossimo aggiornamento contenutistico incentrato sul Regno Unito.