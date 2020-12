Microsoft Flight Simulator: il supporto VR ha una data di uscita ed è vicina

Microsoft Flight Simulator ha finalmente una data di uscita per quanto riguarda il supporto per la realtà virtuale ed è anche vicina essendo fissata per il 22 dicembre 2020, una notizia che potrebbe essere passata inosservata perché celata all'interno di un lungo streaming ufficiale su Twitch andato in scena un paio di giorni fa.

Nel corso della recente sessione di Q&A da parte di Microsoft e Asobo su Twitch, l'executive producer Martial Bossard ha confermato che il supporto per VR in Microsoft Flight Simulator arriverà il 22 dicembre, ovvero fra tre settimane, con una soluzione che sarà aperta alla maggior parte dei visori attualmente in commercio.

Il supporto per la realtà virtuale nell'impressionante simulazione di volo da parte di Asobo per PC è una caratteristica chiesta a gran voce da tutta la community, vista la possibilità di immedesimazione che questa può portare, unita all'incredibile fotorealismo che caratterizza la grafica del gioco.

A questo punto è rimasto poco da aspettare: il VR arriverà il 22 dicembre in Microsoft Flight Simulator e a quanto pare sarà anche piuttosto facile da utilizzare, visto che sembra sia compatibile con la maggior parte dei visori attualmente in commercio: "Sarà aperto a tutti i dispositivi, quelli della famiglia Oculus, della serie Valve, ogni famiglia di headset sarà supportata", questo è quanto ha riferito Bossard nel corso dello streaming.

L'opzione per VR modificherà la visualizzazione del software sia per quanto riguarda le fasi di gameplay che i menù e la visione dei cockpit ovviamente, in modo da garantire l'immersione totale nella realtà virtuale.

Come abbiamo riferito nei giorni scorsi, Microsoft Flight Simulator si è arricchito con un aggiornamento dedicato agli USA, mentre il prossimo è dedicato al Regno Unito.