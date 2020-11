Microsoft Flight Simulator: aggiornamento con gli USA disponibile, spettacolo in trailer

Microsoft Flight Simulator si espande ancora con l'aggiunta degli USA tra i territori esplorabili, o meglio con un miglioramento generale della zona geografica corrispondente agli Stati Uniti grazie a un update specifico che si presenta nello spettacolare trailer riportato qui sopra.

Come ben sappiamo, Microsoft Flight Simulator copre già l'intero globo terrestre grazie all'utilizzo delle mappe di Bing e a un particolare processo di elaborazione grafica applicato alle rilevazioni satellitari, che riesce a riprodurre in maniera spettacolare gli scenari di tutto il mondo con un realismo veramente sconvolgente.

Con il passare dei mesi, Asobo e Microsoft stanno continuando a migliorare la resa visiva del gioco con l'aggiunta progressiva di nuove elaborazioni sempre più precise e complesse di varie zone geografiche e in questo caso si tratta degli USA.

Vista la vastità del territorio preso in esame, l'update in questione si presenta decisamente ricco e ampio, andando a migliorare la resa grafica di numerose aree come risulta visibile anche dal nuovo trailer di presentazione, che tra le altre cose offre delle viste veramente spettacolari tra New York, Washington, il Grand Canyon e molto altro.

Inoltre, all'interno si trovano anche ulteriori miglioramenti come 48 aeroporti dettagliati in maniera più precisa, e oltre 50 punti di interesse realizzati con particolare cura, come quelli mostrati nel nuovo video.

In precedenza era stato pubblicato l'update giapponese incentrato sul territorio del Sol Levante, mentre restiamo in attesa del misterioso annuncio che Asobo sembrava stesse per fare il mese scorso.