Black Friday 2020 Amazon, monitor da gaming curvo AOC CU34G2/BK in offerta lampo

In occasione del Black Friday 2020 di Amazon, il monitor curvo AOC CU34G2/BK è stato inserito tra le offerte lampo. Se vi sbrigate potete portarlo a casa per 369€ invece di 440,46, un affare da non sottovalutare, se siete alla ricerca di un nuovo schermo di buona qualità, che non vi faccia svenare troppo.

Leggiamo altri dettagli sul prodotto:

Display gaming wqhd da 34 pollici con curvatura 1500r, tecnologia flickerfree e low-blue-light

Pannello va, quad hd, display opaco, 130 mm, regolabile in altezza, headphone out, vesa 100 x 100, base rimovibile, telaio sottile, altoparlante e hub USB (3.0)

Luminosità/contrasto: 300 cd/m2, 1.000:1, connettori: 2 x HDMI 1.4, 1 x displayport 1.2, hub USB x 4 rapporto 21:9

Del produttore: 3 anni; le condizioni di si trovano alla voce "ulteriori informazioni tecniche", i diritti di legali restano inalterati

Contenuto della confezione: monitor aoc cu34g2/bk 34 pollici, nero/rosso, cavo di alimentazione, cavo hdmi, cavo displayport, cd driver

Il monitor curvo AOC CU34G2/BK da 34" in offerta per il Black Friday 2020 di Amazon