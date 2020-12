I migliori giochi PS5, PC, Xbox Series X e Switch in uscita nel mese di dicembre 2020

Con i giochi in uscita a Dicembre 2020 chi è riuscito ad accaparrarsi Xbox Serie X e PlayStation 5 può cominciare a pensare a qualche regalo di Natale a tema videogiochi. Cyberpunk 2077, tra l'altro, ormai non dovrebbe più subire ritardi quindi saranno 31 giorni più ricchi rispetto a quanto ci ha abituato questo periodo dell'anno. Scopriamo quindi i migliori titoli del mese in questa ultima puntata del 2020 della release list di Multiplayer.it.