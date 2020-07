State of Decay 3 per PC e Xbox Series X annunciato con un trailer cinematico

State of Decay 3 è stato annunciato per PC e Xbox Series X durante l'evento Xbox, con uno spettacolare trailer cinematico che tuttavia ci dice poco del gioco.

Non è dato sapere quale sia il periodo di uscita di questo terzo capitolo, ma è chiaro che si tratterà di una produzione di nuova generazione, che infatti non arriverà su Xbox One concentrandosi sulle nuove piattaforme.

Nel video vediamo infatti una donna che si aggira all'interno di una foresta innevata, ma le insidie sono dietro l'angolo e si manifestano durante gli ultimi istanti del filmato con una bestia non-morta intenta ad attaccarci.

Dopo State of Decay 2 e il grosso aggiornamento che lo ha ridisegnato, cosa ci aspetta nel nuovo action survival targato Undead Labs? Difficile dirlo, per il momento.