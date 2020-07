Everwild, un trailer per Xbox Series X all'evento di presentazione dei titoli first party della console

Everwild è stato uno dei giochi presentati durante l'evento di Microsoft dedicato ai giochi degli Xbox Game Studios per Xbox Series X. Rare ha scelto di realizzare un trailer evocativo che mostri il concept generale dell'avventura.

Per adesso Everwild rimane per la gran parte un mistero. Rare ha promesso che consentirà di esplorare un vasto mondo naturale, ma non ha specificato altro. Comunque sia il video è un bel vedere e lo stile adottato per la rappresentazione è marcatissimo.

Naturalmente Everwild uscirà anche su PC e sarà disponibile dal lancio su Xbox Game Pass.