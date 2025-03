State of Decay 3 progredisce e ha un possibile periodo di uscita, riferito da un giornalista

Arrivano buone notizie per State of Decay 3, anche se si tratta ancora solo di voci di corridoio, considerando che, per il resto, prosegue il silenzio radio di Undead Labs sullo stato dei lavori per il nuovo capitolo: in ogni caso, il noto giornalista di Windows Centra, Jex Corden, ha riferito che il gioco sta progredendo e potrebbe avere un periodo di uscita previsto per l'inizio del 2026.

Il gioco è stato annunciato ormai cinque anni fa e il suo sviluppo sta andando avanti da molto tempo, considerando che State of Decay 2 è uscito addirittura nel 2018. Si tratta di giochi che necessitano poi di un lungo supporto post-lancio, ma anche considerando questo è probabile che i lavori sul terzo capitolo stiano andando avanti ormai da molto tempo.

Siamo tornati a vedere State of Decay 3 con un trailer l'anno scorso, ma dal quale non sono emerse delle vere e proprie scene di gameplay, dunque per il resto rimane il mistero sulla situazione effettiva del gioco.