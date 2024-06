State of Decay 3 presentato con un trailer della storia all'Xbox Games Showcase

Risulta piuttosto evidente come dietro a State of Decay 3 ci sia ora una produzione di notevole spessore, cosa che spicca particolarmente anche rispetto allo stile dei precedenti, sviluppati a regime di "indie", soprattutto per quanto riguarda il primo.

Il video è servito soprattutto a mettere in scena l'ambientazione e l'atmosfera generale di questo nuovo capitolo, che sembra essere particolarmente oscuro , se possibile anche più dei capitoli precedenti, che già da parte loro non erano proprio allegri.

Come era stato preannunciato da alcuni leak, State of Decay 3 è stato presentato con un trailer nel corso dell'Xbox Games Showcase, ma ancora senza un periodo di uscita per il survival con elementi cooperativi di Undead Labs.

Una produzione di notevole spessore

Il trailer non sembra mostrare granché del gioco vero e proprio, cosa che potrebbe deludere gli appassionati visto che il titolo è stato annunciato anni fa ed è in sviluppo ormai da parecchio tempo.

Nel video vediamo un gruppo di sopravvissuti che cerca di combattere contro la minaccia soverchiante degli zombie.

Le scene sono costruite in maniera alquanto cinematografica, ma puntano a ricreare un po' il tono degli scontri e le situazioni tipiche in cui è possibile trovarsi in State of Decay 3, con il senso di disperazione tipico dei sopravvissuti costretti a collaborare per sopravvivere contro nemici sempre più numerosi e agguerriti.

Non c'è ancora un periodo di uscita, dunque, per State of Decay 3, di cui attendiamo ulteriori informazioni a questo punto nel prossimo periodo, ma sembra essere diventata una produzione di dimensioni notevoli per Xbox Game Pass e Undead Labs.