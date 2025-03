La pseudo "Xbox portatile" in arrivo quest'anno non è sviluppata da Microsoft

Sembra che la presunta "Xbox portatile" che potrebbe già arrivare nel corso del 2025 non sia effettivamente proprio una nuova versione della console in questione, quanto piuttosto un dispositivo che farà parte di una nuova iniziativa hardware, sviluppato da un altro produttore e non da Microsoft, forse ASUS.

Riprendendo e precisando la notizia emersa in precedenza, su una possibile console portatile incentrata sull'utilizzo di Windows, ma comunque collegata in qualche modo all'ambito Xbox, arriva qualche informazione più precisa da parte del noto giornalista Tom Warren, il quale esclude che la macchina in questione sia effettivamente un'Xbox sviluppata da Microsoft.

Il progetto Xbox emerso questa settimana si chiamerebbe in realtà Project Kennan, non Keenan, come riferito in precedenza, nome in codice che si riferisce a quello che doveva essere un portatile interamente costruito e progettato da ASUS ma inserito all'interno di uno sforzo generale di Microsoft nel voler unificare la libreria di Xbox e PC.