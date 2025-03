Netflix cambia il capo della sezione videogiochi: nuova direzione con l'uscita di scena di Verdu

Come riportato da Stephen Totilo sulle pagine di Game File, Netflix ha effettuato un cambio al vertice per quanto riguarda la divisione videogiochi della compagnia, con l'uscita di scena di Mike Verdu che significa anche un netto cambio di direzione.

Verdu era entrato a far parte di Netflix nel 2021 con il preciso intento di lanciare la divisione videoludica della compagnia e plasmare l'offerta di videogiochi all'interno del servizio in abbonamento, sia avviando una distribuzione di giochi mobile già presenti sul mercato sia facendo partire anche un vero e proprio sviluppo interno di progetti.

In questa fase, Netflix si era lanciata anche in una serie di acquisizioni di team vari tra i quali anche Night School di Oxenfree e altri studi che sono andati a costituire una scuderia first party per Netflix, in grado di lanciare anche delle vere e proprie esclusive.