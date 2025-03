C'è ancora qualche giorno per contribuire a Redo From Start, opera monumentale dedicata al Commodore 64

Mancano circa 3 giorni alla fine della campagna Kickstarter di Redo From Start , una monumentale opera di Andrea Pachetti, divisa in due volumi, che vuole raccontare l'importanza avuta dal Commodore 64 sulla scena mondiale. Attualmente ha raccolto 16.700 euro su di un obiettivo iniziale di 20.000 euro, quindi ha bisogno di una piccola spinta per arrivare al successo.

I contenuti del libro

Redo From Start vanta interventi di decine di sviluppatori, come John Romero, uno dei fondatori di id Sofrware, e Chris Crawford (Balance of Power), quest'ultimo tra i fondatori della Game Developer Conference. Il libro è formato da un totale di 64 interviste a personalità dell'industria provenienti dagli USA e dal Giappone (volume 1) e dal Canada e l'Europa (volume 2). Potrete quindi leggere racconti di veterani come Jeff Bruette (Wizard of Wor) e David Crane (Ghostbusters, Pitfall, Decathlon), tanto per fare due nomi.

Redo From Start parla dell'importanza del Commodore 64

Se non conoscete qualcuno non vi preoccupate, perché Redo From Start è pensato per tutti: ogni intervistato sarà infatti introdotto da una breve biografia che aiuterà a inserirlo nella storia dei videogiochi, dandovi quindi un quadro completo di ciò che ha fatto e di cosa ha rappresentato.

Si parlerà anche delle compagnie per le quali gli intervistati hanno lavorato, come Hal Labs, Activision, Br0derbund, Sierra On-Line, Cosmi e tante altre ancora. Nel volume ci sono anche centinaia di immagini degli intervistati e dei loro giochi, nonché di ciò che li ha influenzati.

Due pagine del libro

Quindi, se siete interessati a Redo From Start, non vi rimane che andare sulla pagina della campagna Kickstarter e fare la vostra offerta. L'arrivo del volume, che pare essere quasi pronto, è prevista per luglio 2025. Quindi non dovrete nemmeno attendere molto per leggerlo.