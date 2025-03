Contrordine: Assassin's Creed Shadows sarà compatibile anche con Steam Deck al lancio

Era una posizione più che ragionevole, considerando tutto, e in pochi se ne sono fatti un cruccio, anche se una certa delusione ha serpeggiato . Cosa sarà cambiato in questi giorni? Difficile dirlo. Probabilmente sono stati fatti dei test e si è scoperto che in realtà ci può girare.

Ubisoft ha confermato che Assassin's Creed Shadows funzionerà anche su Steam Deck al lancio. Si tratta una notizia inaspettata, considerando che il mese scorso aveva detto l'esatto contrario , ossia che il nuovo Assassin's Creed non sarebbe stato compatibile con l'ibrido tra un PC e una console portatile di Valve, perché è "al di sotto delle nostre specifiche minime per PC".

Come sarà su Deck?

"Siamo felici di annunciare che supporteremo Steam Deck al lancio e siamo attualmente in attesa del livello di classificazione da parte di Valve", ha scritto l'account X ufficiale di Assassin's Creed. "Presto arriveranno maggiori informazioni". Insomma, presto sapremo se Valve ha dato al gioco di Ubisoft la spunta verde della piena compatibilità o quella gialla della compatibilità parziale.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Steam Deck pare essere più performante di quanto si pensasse, visto che riesce a far girare titoli quali Kingdom Come Deliverance 2, Final Fantasy 7 Rebirth e tanti altri considerati impossibili per le sue specifiche tecniche. Comunque sia, come i giochi citati, è probabile che su Deck Assassin's Creed Shadows debba scendere a numerosi compromessi, tanto che viene da chiedersi se valga la pensa di giocarci lì. Per alcuni la risposta sarà sicuramente sì, visto che è sempre più diffusa la tendenza a usare i PC console portatili per giocare, vista la comodità di poterseli portare sempre dietro.