Il nuovo trailer ufficiale di The Last of Us: Stagione 2 segna un nuovo record per HBO

Il trailer ufficiale di The Last of Us: Stagione 2 andato in scena sabato notte durante l'SXSW ha fatto segnare un nuovo record per HBO, trattandosi del trailer più visto in assoluto attraverso varie piattaforme social nei primi tre giorni di pubblicazione, per quanto riguarda una produzione del network in questione.

In base a quanto riferito da Deadline, il trailer di The Last of Us: Stagione 2 è stato visto 158 milioni di volte dagli utenti in tutto il mondo, secondo i dati diffusi da Warner Bros. Discovery e riportati dalla rivista cinematografica, cosa che rappresenta il record storico per quanto riguarda HBO.

Considerando che ha superato nettamente tutti gli altri trailer precedenti anche della stessa serie, questo potrebbe essere indicativo di come la seconda stagione parti da una base decisamente avvantaggiata e possa raggiungere numeri superiori rispetto a quanto fatto dalla prima.