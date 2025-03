The Last of Us: finalmente il trailer ufficiale della Stagione 2

HBO, Max e Sky hanno lanciato il trailer ufficiale dei nuovi episodi della serie TV di The Last of Us , che compongono la seconda stagione . Come saprete, sarà visibile su Sky e NOW a partire dal 14 aprile, in contemporanea con gli USA. Si tratta di un evento attesissimo, dopo l'enorme successo della prima stagione.

Vediamo trailer e immagini

Il trailer, che dura poco meno di due minuti, mostra Joel ed Ellie raggiungere la loro nuova casa, dove sembrano vivere sereni, nonostante le minacce esterne. Qualcosa però tuba la quiete e inizia una battaglia contro gli infetti e contro dei nuovi nemici, che vogliono vendicarsi di qualcosa che è successo in passato. Non vi anticipiamo niente per non svelarvi troppo di ciò che vi aspetta.

È già stato svelato che la serie TV racconterà una sua storia autonoma rispetto al videogioco, anche se con una base comune. Vedremo come gli sceneggiatori avranno maneggiato il materiale originale quando potremo vederla.

Per l'occasione è stata pubblicata anche una ricca galleria, che mostra un po' tutti i personaggi principali della serie, compresi Joel, Ellie e Abby. Alcune immagini sono già state mostrate, ma altre sono inedite. Vediamole.

La serie TV The Last of Us è l'acclamata trasposizione del capolavoro videoludico di Naughty Dog. La seconda stagione è ispirata agli eventi raccontati da The Last of Us Parte II. Sono passati cinque anni dagli eventi narrati nella prima. Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) si ritrovano a fronteggiare nuove minacce, sia esterne che interne. Il loro legame, già messo a dura prova, sarà ulteriormente testato da un conflitto che li porterà a interrogarsi sulle loro scelte e sui sacrifici necessari per sopravvivere.

La seconda stagione è composta da sette episodi e, come già detto, vedrà il ritorno di Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli, rispettivamente, di Joel ed Ellie, affiancati da Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Ad arricchire il cast ci sono però molti nuovi attori: Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny) e Jeffrey Wright (Isaac). Inoltre ci sarà Catherine O'Hara come guest star, che aggiungerà un ulteriore tocco all'intera serie. aggiunge ulteriore prestigio al progetto.

La serie è stata creata da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, quest'ultimo figura chiave anche nello sviluppo dei videogiochi originali. Entrambi sono anche produttori esecutivi. È una co-produzione Sony Pictures Television, con PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog. Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells completano il team di produttori esecutivi.