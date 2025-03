The Last of Us Stagione 2 racconta una "versione diversa" della storia del gioco, ma con basi comuni

The Last of Us: Stagione 2 si avvicina, e a quanto pare metterà in scena una "versione diversa" della storia presente nel gioco, sebbene partendo da una base chiaramente comune all'originale, secondo quanto riferito da gli showrunner Neil Druckmann e Craig Marin.

Abbiamo visto che la Stagione 2 ha ora una data di uscita ufficiale fissa per il 14 aprile, e a poco più di un mese di distanza dal lancio arrivano alcune nuove informazioni sulla storia e sul cast di questa nuova stagione della serie TV di The Last of Us.

Druckmann ha dichiarato a Variety che la Stagione 2 conterrà una serie di cambiamenti alla storia rispetto al videogioco The Last of Us: Parte II, e anche se gli spettatori esprimeranno sicuramente le loro opinioni, Druckmann ha detto di sentirsi sicuro delle sue scelte creative.