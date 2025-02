Svelata la data d'uscita ufficiale della Stagione 2 della serie TV di The Last of Us

Finalmente sappiamo la data d'uscita della Stagione 2 della serie TV di The Last of Us: il 14 aprile 2025. A dare l'annuncio sono state HBO sulla scena internazionale e Sky per l'Italia. Da noi potremo vederla in streaming solo su NOW, in contemporanea agli Stati Uniti.

The Last of Us è una serie televisiva tratta dal gioco omonimo di Naughty Dog per PlayStation e PC. La prima stagione ha raccontato i fatti del primo episodio della serie videoludica, mentre la seconda quelli del secondo episodio, non sappiamo fino a che punto.