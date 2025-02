Avowed celebra il lancio con un trailer che riporta i giudizi della stampa per il nuovo RPG Obsidian

Il nuovo video ci invita a prendere parte a un viaggio all'interno delle Terre Viventi di Eora, come inviati dell'Impero Aedyr per indagare sulla misteriosa piaga del Dreamscourge che si sta diffondendo nell'area in questione, ai confini delle terre conosciute.

Un ritorno al classico per Obsidian, con qualcosa di nuovo

Avowed è collegato alla serie Pillars of Eternity, con cui condivide il mondo di gioco e la lore, ma racconta una storia nuova e in buona parte slegata da quella messa in scena nei due capitoli della serie in questione, rappresentando un nuovo inizio.

Il gioco ha ricevuto buoni voti dalla stampa internazionale ed è partito piuttosto bene su Steam, e parte di queste reazioni sono visibili e rilanciate nel trailer pubblicato oggi e visibile qui sopra, composto da un montaggio di varie scene di gioco e d'intermezzo per fornire una panoramica interessante.

Per conoscere meglio il titolo in questione vi rimandiamo alla nostra recensione di Avowed e ricordiamo che da ieri sera è disponibile per tutti su Steam, Xbox Store e anche direttamente nel catalogo di Xbox Game Pass, trattandosi di un titolo prodotto da Xbox Game Studios, all'interno della prima ondata dei titoli previsti a febbraio all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft.