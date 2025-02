A Square Enix è bastata una parola per far sperare ai fan nell'arrivo di un remake di Final Fantasy 10

A Square Enix è bastato pubblicare un post su X con una singola parola per ottenere l'attenzione e riattizzare le speranze dei fan per l'arrivo di un remake di Final Fantasy X/X-2. In realtà, molti si accontenterebbero anche di una nuova edizione rimasterizzata, ma in generale pare che a molti vada bene qualsiasi cosa.

La parola in questione è semplicemente "Yuna", ossia il nome della protagonista femminile di Final Fantasy X, che prenderà le redini della mini serie in Final Fantasy X-2 (entrambi sono stati pubblicati originariamente per PlayStation 2). Per chi non lo sapesse, si tratta di uno dei personaggi più amati dell'intera saga. Naturalmente i fan si sono affrettati a esprimere il loro amore per lei e per gli altri personaggi, come Tidus, il protagonista maschile.