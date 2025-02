Avowed è disponibile per tutti su Steam e il numero di giocatori connessi pare molto buono

Il gioco ha ottenuto un picco di 13.318 utenti in accesso anticipato ed è salito fino a 17.171 poche ore dopo la pubblicazione della versione standard. Per confronto, The Outer Worlds - il precedente GDR di Obsidian Entertainment, ovvero gli autori di Avowed - vanta un picco storico di 20.349 giocatori.

Avowed era già disponibile per chi avesse acquistato una versione speciale con Accesso Anticipato, ma ora il gioco è ufficialmente accessibile per tutti e possiamo quindi farci un'idea dei risultati ottenuti al momento del lancio.

I dati di Avowed e il loro significato

Cosa vogliono dire questi dati? La nostra impressione è che siano positivi. Il fatto che il gioco è arrivato in Accesso Anticipato e poi in versione standard fa sì che gli accessi di siano "spalmati" nel corso di più giornate, quindi per il GDR è più difficile ottenere un unico picco di utenti connessi. Inoltre, il precedente fine settimana (il periodo in cui di norma ci sono più accessi) non includeva ancora i giocatori che non hanno pagato extra.

Aggiungiamoci che Avowed è disponibile anche su Game Pass, quindi una certa fetta di giocatori PC ha probabilmente avviato il gioco con l'app Xbox per computer e non su Steam. Considerando quindi tutti questi elementi, il fatto che abbia quasi raggiunto il picco storico di The Outer Worlds è indicativo di un buon successo.

Va anche detto che Obsidian non mira a giochi dal successo fenomenale. La compagnia ha piani precisi dopo Avowed: punta a campare cent'anni.