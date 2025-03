Un nuovo Minecraft Live è stato annunciato: vediamo data e trailer per l'evento dedicato al mondo Mojang

L'edizione precedente è andata in scena lo scorso settembre, presentando un nuovo bioma per il gioco e un approfondimento sul film , e quest'ultimo è probabilmente destinato a rappresentare un argomento di discussione principale anche in questo nuovo show su Minecraft.

Mojang ha annunciato un nuovo Minecraft Live : il nuovo evento interamente dedicato al mondo di Minecraft si terrà il 22 marzo , portando con sé numerose novità per il celeberrimo titolo in questione , con la presentazione di contenuti, aggiornamenti e altro.

Tante novità in arrivo per Minecraft

In ogni caso, è molto probabile che durante il Minecraft Live ci sia spazio per notevoli novità in arrivo nel gioco, attraverso i nuovi aggiornamenti che dovrebbero risultare più frequenti, in base alla politica annunciata di recente dal team sugli update e la frequenza delle pubblicazioni.

"Minecraft Live sta per arrivare", si legge nel comunicato, "Alcuni pezzi li puoi immaginare, altri sono inaspettati e altri ancora sono così segreti che non li menzioneremo... per ora. Scaveremo nella mente dei nostri sviluppatori, sveleremo contenuti cinematografici esclusivi, condivideremo le ultime novità sui giochi e molto altro ancora".

Nel frattempo, proprio nelle ore scorse abbiamo visto che l'autore di Minecraft ha pubblicato le prime immagini del suo nuovo gioco, mentre un nuovo gioco di Minecraft sarebbe in sviluppo, secondo un leaker.