L'autore di Minecraft ha pubblicato le prime immagini del suo nuovo gioco

Un gioco ancora molto acerbo

Notch ha quindi spiegato: "Non ho alcun video, ma abbiamo realizzato dei test sullo stile visivo. Sono molto acerbi, ma dovrebbero darti un'idea. Dammi un minuto..."

Effettivamente, dopo qualche minuto Notch ha pubblicato un nuovo post con le immagini, che potete vedere qui di seguito.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo sviluppatore ha spiegato che gli scatti sono stati presi tutti con la telecamera libera e ha ribadito che sono davvero acerbi. "Per la maggior parte è solo blocking e test dei colori, sopratttutto per il terreno." Notch ha quindi reiterato il concetto che non sono definitivi, probabilmente perché cosciente della facilità con cui molti videogiocatori traggono delle conclusioni da immagini simili.

In un post successivo, ha anche specificato che ciò che si vede nelle immagini non è stato generato proceduralmente, ma che comunque il gioco è in sviluppo tenendo in considerazione la generazione procedurale, nel caso decidesse di usare il renderer Kyle per il terreno.

Chiaramente è troppo presto per trarre qualsiasi conclusione, visto che la lavorazione del gioco è stata annunciata solo qualche settimana fa.