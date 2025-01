Il nuovo gioco di Notch è “praticamente Minecraft 2”

Precisiamo che per il momento del gioco non si è visto nulla e anche Notch è stato avaro di informazioni, ma afferma che la decisione di creare un seguito spirituale è nata dopo un sondaggio fatto su X, grazie al quale è arrivato alla conclusione che in molti vorrebbero che realizzasse un nuovo gioco della stessa risma di Minecraft, pur sapendo che un progetto simile potrebbe non avere lo stesso successo dell'originale, che come sicuramente saprete è ancora tra i titoli più giocati al mondo e con un supporto costante con nuovi contenuti da parte di Microsoft e Mojang.

Minecraft è a mani basse uno dei franchise più famosi e giocatori a livello mondiale. Nato dal nulla nel 2009 grazie a Markus "Notch" Persson , negli anni il sandbox ha venduto milioni e milioni di copie, al punto da attirare l'interesse di Microsoft, che acquisi l'IP e lo studio di sviluppo Mojang per 2,5 miliardi di dollari. Dopo essersi goduto la vita da miliardario, Notch ora è tornato alla carica e su X ha esordito con un post che recita "fondamentalmente ho annunciato Minecraft 2" . Ovviamente non sarà questo il titolo del gioco, ma l'intenzione chiaramente è quello di creare un successore spirituale.

Le parole di Notch

"Fondamentalmente ho annunciato Minecraft 2", inzia così il messaggio di Notch. "Ho pensato che forse la gente VUOLE VERAMENTE che io realizzi un altro gioco molto simile al primo e adoro poter lavorare nuovamente ai videogiochi".

"Non mi interessa più di tanto quale gioco realizzerò per primo (o anche solo se ne realizzerò degli altri), ma so che ne creerò almeno uno, quindi ho pensato che sarei stato assolutamente disposto a tentare di creare un successore spirituale di Minecraft e ho lanciato un sondaggio al riguardo".

Notch ha aggiunto che data la natura di "successore spirituale" di un IP di grande successo, sa bene che il suo prossimo gioco potrebbe ottenere poco successo o rivelarsi un completo flop, ma afferma che questo è ciò che la gente desidera e per cui sarebbe disposta a farlo diventare ancora più ricco (questa parte supponiamo sia molto ironica). Chiaramente, il suo obiettivo non è quello di infrangere le leggi sul copyright o intralciare il lavoro di Mojang e Microsoft, lanciando tra l'altro una frecciatina al colosso di Redmond, rea di portare avanti un processo di "shittificazione" di Minecraft, ovvero di averlo reso un prodotto che mira principalmente ai profitti senza puntare alla qualità.

"Le mie intenzioni sono di essere chiaro e onesto al riguardo, dicendo che i successori spirituali sono di solito un po'... sai... senza futuro. Tragici. Le cose che temo che il mio prossimo gioco sarà comunque e cerco di sforzarmi di evitarle. Quindi perché non fare la cosa che le persone VOGLIONO e sono disposte a darmi, in qualche modo, ANCORA PIÙ soldi", ha aggiunto Persson.

"Ho intenzione di spendere i soldi per il bene, ma mio dio ho imparato che fallisco spesso. Vincere è fallire finché non ti avrai successo. Oh, e tengo molto anche a essere un uomo di parola, quindi ho intenzione di farlo in un modo che non cerchi in alcun modo di violare furtivamente l'incredibile lavoro che sta facendo il team Mojang e su cui Microsoft sta con successo facendo la sua "shittificazione". E li rispetto per questo. È il loro lavoro. E loro, da quanto ho capito, lasciano che lo studio faccia le cose a modo loro, il che mi sembra molto giusto.

In dei post successivi Notch ha aggiunto che pur non sapendo se effettivamente pubblicherà questa sorta di "Minecraft 2" è al "100% serio" nelle intenzione e ha affermato che sarebbe anche disposto a collaborare con Microsoft se le due parti trovassero un accordo soddisfacente.

"Se per qualche motivo Microsoft volesse che lo facessi (Minecraft 2) e, in qualche modo, trovassimo un accordo sui termini, sarei assolutamente disposto a farlo. Darei loro anche una quota molto più grande di quella che mi sentirei in dovere di dare, solo per chiarire che non lo faccio con cattive intenzioni."