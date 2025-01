Cosa giocherete questo fine settimana? Siete ancora su Indiana Jones e l'Antico Cerchio o Marvel Rivals?

Chiaramente durante il periodo festivo anche l'industria dei videogiochi va in vacanza e le uscite di si fermano, con le prossime novità di spessore che inizieranno ad arrivare da metà gennaio in poi, partendo ad esempio con Assetto Corsa Evo, Sup Dinasty Warriors: Origins.

Cosa giocherete questo fine settimana? Il primo weekeend del nuovo anno è arrivato, offrendo ulteriore tempo libero ai giocatori per dedicarsi alla loro passione preferita e noi come al solito siamo degli impiccioni e siamo curiosi di sapere con quali giocherete passerete i prossimi due giorni.

Sfoltirete il backlog o giocherete alle ultime novità?

Insomma, la calma piatta del mercato è l'occasione perfetta per smaltire il backlog, che viste le offerte natalizie forse si è anche allungato con tanti giochi acquistati a basso prezzo, o per continuare a giocare una delle tante arrivate negli ultimi mesi del 2024. Tirando a indovinare tra i titoli di maggior successo di dicembre, molti probabilmente passeranno il weekend a darsi battaglia su Marvel Rivals. L'hero shooter free-to-play di NetEase Games sta attirando a sé un gran numero di giocatori grazie a un roster molto folto già al lancio e un gameplay accattivante e divertente. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Marvel Rivals.

Alcuni dei tanti personaggi che compongono il roster di Marvel Rivals

Un'altra delle novità di spessore di dicembre è stata Indiana Jones e l'Antico Cerchio. Mentre i giocatori PS5 dovranno attendere fino alla primavera, i giocatori PC e Xbox possono approfittare del Game Pass per calarsi nei panni dell'archeologo più famoso della storia in una nuova avventura coinvolgente, curata e fedele ai toni dei primi film della saga, come spiegato anche nella nostra recensione.

Ma diteci, voi come passerete questo fine settimana? State sfoltendo il backlog in vista delle tante, forse anche troppe, uscite in programma per il 2025? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.