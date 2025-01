Il cosplay di Caitlyn da Arcane di marukeehl è semplicemente eccezionale

La seconda stagione di Arcane ha ottenuto un successo enorme su Netflix, proseguendo e concludendo le vicende che coinvolgono gli eroi di Piltover e Zaun dell'universo di League of Legends. Molti cosplayer hanno reso omaggio all'opera con delle ottime rappresentazione dei suoi personaggi, come ad esempio il cosplay di Caitlyn firmato da marukeehl.

Arcane racconta del complesso rapporto tra la ricca città utopistica di Piltover e l'oppresso underground di Zaun, approfondendo le storie di alcuni dei personaggi e la lore del celebre MOBA. Tra i personaggi principali c'è anche Caitlyn Kiramman, proveniente da una famiglia nobile di Piltover. È nota per il suo forte senso di giustizia e la sua straordinaria abilità con il fucile. Nel gioco League of Legends, è conosciuta come lo "sceriffo di Piltover". Tuttavia, nella serie Netflix, vengono esplorate le sue origini, il suo carattere e il suo rapporto con Vi in modo più approfondito.