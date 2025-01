Tsunade nel cosplay di luanagaucha festeggia il Capodanno e apre il 2025 con la propria bellezza

Ricordiamo che Tsunade è una ninja leggendaria del Villaggio della Foglia e ne diventa hokage dopo la morte del terzo capo del villaggio. La donna, che è più anziana di quel che sembra, è molto potente fisicamente, ma la sua specialità è la cura e l'evocazione delle lumache. È rappresentata come una donna piena di vizi, ma al tempo stesso molto affidabile e sempre pronta a difendere i propri compagni.

La fotografia del cosplay di Tsunade

luanagaucha ci propone due scatti in uno. In quello a sinistra vediamo Tsunade che mostra i muscoli mentre nel secondo tiene con la mano un cappello da hogake, a rappresentare il suo ruolo nel villaggio. Il cosplay scelto è basato sulle vesti tipiche del personaggio. Non manca inoltre il ciondolo.

Se amate il personaggio e volete vedere altre fotografie tramite Instagram, vi segnaliamo anche il cosplay di Tsunade da Naruto di nastiacosplay è bello come una giornata di sole. Come non citare poi il cosplay di Tsunade da Naruto di osusisan vi farà innamorare di nuovo. Chiudiamo infine con il cosplay di Tsunade da Naruto di liyansamaa è da 10 e lode.