Il cosplay di Tsunade da Naruto di osusisan vi farà innamorare di nuovo

Naruto è una saga lunga e densa di personaggi, ma tra i migliori vi sono certamente coloro che sono stati in grado di diventare i capi del Villaggio della Foglia, come Tsunade. La guerriera, curatrice e leader è spesso ricreata con i cosplay e ora è successo di nuovo grazie a osusisan , che ci propone il proprio cosplay di Tsunade tramite Instagram.

Il cosplay di Tsunade pubblicato su Instagram

osusisan ci propone un cosplay semplice ma fedele per il personaggio di Naruto. La donna è un po' scomposta nella posizione e le sue vesti sono stropicciate, come se la cosplayer non avesse curato molto il costume. In realtà, è esattamente il contrario. Tsunade è una grande guerriera e leader, ma al tempo stesso si lascia andare con vari vizi e in modo semplice la cosplayer riesce a rendere questo lato del personaggio. Lo sfondo - oltre a fare forte contrasto e a far emergere ila donna - ha inoltre un che di orientale e aiuta a farci credere ancora di più che la donna si trovi nel mondo giapponese di Naruto.

