Il cosplay di Tsunade da Naruto creato da sachi_moki si mostra in video con salti e balli movimentati

Naruto è una lunga saga densa di personaggi apprezzati dai fan. In particolar modo, sono gli eroi del Villaggio della Foglia ad essere amati. Anche il mondo del cosplay non li dimentica, come dimostra da esempio questo cosplay di Tsunade realizzato da sachi_moki, in versione video con tanto di balletto.

Tsunade è una ninja del Villaggio della Foglia e una delle Hokage che guida i ninja. È nota per la sua passione per il gioco d'azzardo e l'alcool, ma è anche una grande guerriera ed è sempre disponibile per gli altri quando è necessario.