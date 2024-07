Il cosplay di Tsunade da parte di elia.fery è da perfetta hokage

Il buon vecchio Naruto è ancora una grande fonte d'ispirazione per le reinterpretazioni da parte di cosplayer, come dimostra anche questo nuovo e interessante cosplay di Tsunade da parte di elia.fery, che reinterpreta il celebre personaggio creato da Masashi Kishimoto in maniera molto fedele ma anche con un tocco personale.

La Principessa delle Lumache di Konoha si presenta sempre in ottima forma e in questo caso anche in maniera piuttosto vicina all'originale, sebbene la figura della modella non sia particolarmente vicina alla corporatura del personaggio originale, ma ha adottato delle accortezze per cercare di replicare con la massima fedeltà le caratteristiche della celebre ninja.