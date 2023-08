Naruto: il cosplay di Tsunade e Jiraya da wegenaer e ganchancos riunisce la coppia

Passano gli anni ma Naruto continua a rimanere al centro dell'attenzione presso gli appassionati di manga e anime, cosa che si riflette anche nelle numerose reinterpretazioni che questi dedicano ai personaggi della serie, come vediamo in questo doppio cosplay di Tsunade e Jiraya da wegenaer e ganchancos.

Nonostante Boruto stia ormai proseguendo per la sua strada, con il prossimo avvio della nuova serie Boruto: Two Blue Vortex, è chiaro come i personaggi del classico Naruto e Naruto Shippuden continuino a rimanere nel cuore dei fan, soprattutto per quanto riguarda delle leggende di questo calibro.

Tsunade e Jiraya, oltre ad essere dei personaggi dotati di grande carisma, sono anche protagonisti di una storia bella e drammatica, essendo uniti dal loro passato di ninja leggendari che ha consolidato un forte sentimento fra i due. Come sa bene chi ha seguito la storia, la coppia va incontro a un destino alquanto tragico, ma i due cosplayer in questione hanno voluto ricostituirla in un momento decisamente più positivo.